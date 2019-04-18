[目的/ 意义]随着经济和信息科技的发展,企业的竞争情报需求越来越迫切,竞争情报工作也越来越复杂。为了满足企业感知自身态势和竞争环境形势的需要,并对未来发展趋势进行预测。[方法/ 过程]通过对当前企业竞争情报系统的构建进行研究,分析了现有竞争情报工作和竞争情报系统存在的不足。在此基础上引入态势感知的思想,提出了企业竞争情报态势感知系统的架构。[结果/ 结论] 系统由竞争情报态势觉察子系统、竞争情报态势理解子系统和竞争情报态势投射子系统组成。同时介绍了系统的实时报警机制和包括竞争情报信息、竞争情报知识和竞争情报服务3 个层次的态势感知产品,最后还分析了系统的特点和优势。