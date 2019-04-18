[目的/ 意义]基于学科角度分析期刊论文长度与被引频次的关系,为相关人员了解国际优质期刊论文长度与被引频次的特性及二者的相关关系提供数据参考,同时有利于办刊人借鉴,也为后续研究提供一定的数据资料。[方法/ 过程]基于2017 年SCIE 学科分类,结合学科规模、集合影响因子大小和学科间的相互独立性,选择ELEC鄄TROCHEMISTRY、OPTICS、CLINICAL NEUROLOGY 和MATHEMATICS,APPLIED 4 个学科为研究对象,获得各学科2012-2013 年共计141 404 篇Article 的长度(页码数)和5 年被引频次,分析二者的学科特性,并使用Pearson 相关性分析对二者相关关系进行研究,同时分析各学科高被引论文和极高被引论文的长度状况。[结果/ 结论] Article 的长度和5 年被引频次均具有明显的学科特性,4 个学科间两两相比,差异均有统计学意义(均为P <0. 05)。论文长度与5 年被引频次的关系在不同学科间是有差异的,但在大多数学科中表现较为一致,即在OPTICS、CLINICAL NEU鄄ROLOGY 和MATHEMATICS,APPLIED 3 个学科内,当Article 长度臆25 页时,其与5 年被引频次呈显著正相关,相关系数平均为0. 858;且在这3 个学科中,随着Article 长度的增加,出现高被引论文或极高被引论文的几率也增加,但该几率不会随着Article 长度的增加而一直增加,当Article 长度逸30 页时出现高被引论文或极高被引论文的几率均较逸20 页时显著降低。