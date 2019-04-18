[目的/ 意义] 科研数据是研究过程中的重要组成部分,分析科研数据需求及其影响因素,可为高校提升科研数据服务提供参考。[方法/ 过程]基于半结构化访谈,运用扎根理论对访谈内容进行开放式编码、主轴式编码、选择式编码,并进行理论饱和度检验,构建了科研数据需求及其影响因素模型。[结果/ 结论] 归纳概括出科研数据需求包括数据内容需求和数据行为需求;影响科研数据需求的因素包括科研投入、数据利用能力和数据渠道壁垒。基于影响因素,为高校提出了相关建议。