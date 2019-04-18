[1]沈玖玖 王志远 戴家武 李琳倩.基于扎根理论的科研数据需求及影响因素分析*[J].情报杂志,2019,(04):175.
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基于扎根理论的科研数据需求及影响因素分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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175
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Demand and Influencing Factors of Scientific ResearchData Based on the Grounded Theory
- 作者:
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沈玖玖 王志远 戴家武 李琳倩
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南昌大学管理学院 南昌 330031
- 关键词:
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扎根理论 科研数据 科研数据需求
- 摘要:
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[目的/ 意义] 科研数据是研究过程中的重要组成部分,分析科研数据需求及其影响因素,可为高校提升科研数据服务提供参考。[方法/ 过程]基于半结构化访谈,运用扎根理论对访谈内容进行开放式编码、主轴式编码、选择式编码,并进行理论饱和度检验,构建了科研数据需求及其影响因素模型。[结果/ 结论] 归纳概括出科研数据需求包括数据内容需求和数据行为需求;影响科研数据需求的因素包括科研投入、数据利用能力和数据渠道壁垒。基于影响因素,为高校提出了相关建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01