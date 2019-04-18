[目的/ 意义] 通过对全球区块链技术专利情报进行实证分析,揭示该技术领域的研究热点和发展趋势,为我国相关技术的发展提供信息参考。[方法/ 过程]利用IncoPat 专利检索数据库,对全球区块链技术专利情报进行检索策略、申请趋势、技术应用区域和创新机构竞争态势分析,尤其对核心专利进行深度挖掘,为国内相关研发提供参考。[结果/ 结论]分析结果表明,区块链技术领域的研究热点集中于数字签名、安全访问和系统交易等领域,美国在该技术领域的研发实力较强,拥有独特的核心专利,高价值专利占比高。中国虽然在该技术领域专利申请量最大,但高价值专利占比较低,核心创新竞争力与美国存在一定差距,有待进一步提高。