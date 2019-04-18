[1]商 琦 陈洪梅.区块链技术创新态势专利情报实证*[J].情报杂志,2019,(04):23.
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区块链技术创新态势专利情报实证*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Empirical Analysis of the Patent Intelligence on the InnovationStatus of Blockchain Technology
- 作者:
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商 琦1; 2 陈洪梅2
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1. 苏州工业园区服务外包职业学院信息工程学院 苏州 215123;2. 苏州市科技情报研究所 苏州 215021
- 关键词:
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区块链 创新态势 核心专利 专利情报
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过对全球区块链技术专利情报进行实证分析,揭示该技术领域的研究热点和发展趋势,为我国相关技术的发展提供信息参考。[方法/ 过程]利用IncoPat 专利检索数据库,对全球区块链技术专利情报进行检索策略、申请趋势、技术应用区域和创新机构竞争态势分析,尤其对核心专利进行深度挖掘,为国内相关研发提供参考。[结果/ 结论]分析结果表明,区块链技术领域的研究热点集中于数字签名、安全访问和系统交易等领域,美国在该技术领域的研发实力较强,拥有独特的核心专利,高价值专利占比高。中国虽然在该技术领域专利申请量最大,但高价值专利占比较低,核心创新竞争力与美国存在一定差距,有待进一步提高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01