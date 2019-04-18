[1]马 红 蔡永明 信凤芹.关联突发权重的主题模型:以共享单车法律问题学术文献为例*[J].情报杂志,2019,(04):181.
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关联突发权重的主题模型:以共享单车法律问题学术文献为例*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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181
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Topic Model with Bursty Weights: Evidence from Academic Literaturein Bike-Sharing Legal Issues
- 作者:
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马 红1 蔡永明2 信凤芹2
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1. 山东交通学院交通法学院 济南 250357;2. 济南大学商学院 济南 250002
- 关键词:
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LDA 主题模型 突发主题 突发权重 共享单车法律问题
- 摘要:
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[目的/ 意义] 为了发现科研领域中的突发热点,在文本挖掘和文献计量技术的支持下,提出一种关联突发权重的LDA 主题模型,分析文献题录数据,自动生成突发主题,便于科研工作人员发现领域内新的重大研究热点,并判断其持续被关注的可能性。[方法/ 过程]关联突发权重的LDA 主题模型主要利用突发监测技术,分析提取突发词汇,并增加其在LDA 主题模型中的分配权重,提高突发主题的生成概率。[结果/ 结论]研究以共享单车法律问题学术文献为例,通过分析突发权重时间轨迹,判断主题的突发性与可持续性;分析主题内高频突发词汇,绘制“词汇-主题”分布热图,对比传统LDA 模型与关联突发权重的LDA 模型的结果,验证了模型发现突发主题的能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01