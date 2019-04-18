[目的/ 意义] 为了发现科研领域中的突发热点,在文本挖掘和文献计量技术的支持下,提出一种关联突发权重的LDA 主题模型,分析文献题录数据,自动生成突发主题,便于科研工作人员发现领域内新的重大研究热点,并判断其持续被关注的可能性。[方法/ 过程]关联突发权重的LDA 主题模型主要利用突发监测技术,分析提取突发词汇,并增加其在LDA 主题模型中的分配权重,提高突发主题的生成概率。[结果/ 结论]研究以共享单车法律问题学术文献为例,通过分析突发权重时间轨迹,判断主题的突发性与可持续性;分析主题内高频突发词汇,绘制“词汇-主题”分布热图,对比传统LDA 模型与关联突发权重的LDA 模型的结果,验证了模型发现突发主题的能力。