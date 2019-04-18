[目的/ 意义]科研履历(Curriculum Vitae ,简称CV)记录了科研人员的成长轨迹和职业信息,为科技人才政策的研究提供了一个新方法和新思路。[方法/ 过程]从履历分析的基本内涵和方法、应用于科研评价的特点以及在科技人才政策中的演进和发展等3 个方面对科研履历分析研究文献进行了综述。[结果/ 结论] 指出了现有科研履历分析研究存在的问题及未来研究方向,从运用最新的信息技术手段柔性集聚国际人才资源的路径、基于科学家稳定经费配置模式的评估、海外优秀人才引进计划的系统总结和反思等方面给出了对我国科技人才政策研究和实践的启示。