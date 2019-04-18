[1]林 振.突发公共事件网络舆情治理研究的取向与进路[J].情报杂志,2019,(04):119.
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突发公共事件网络舆情治理研究的取向与进路()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Online Public Opinion Governance of Public Emergencies:Orientation and Research Directions
- 作者:
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林 振
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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突发公共事件 网络舆情 舆情模型 研究进路
- 摘要:
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[目的/ 意义]对国内近年来突发事件网络舆情研究成果进行系统梳理,发现和提出突发公共事件网络舆情治理的取向和研究进路。[方法/ 过程]依据文献中研究内容的侧重性以及研究框架,从“传播”“监测”“控制”“应对”“治理”5 个研究取向来全面检视现有研究成果。[结果/ 结论]基于当前国内研究的检视,提出新时期推进突发公共事件网络舆情研究应注意的问题,应打破以“技术导向”特征为主的研究进路,发展以网络舆情监测和分析技术为基础,以治理对策研究支持为指向的研究,并在此基础上,指出我国网络舆情治理体系的宏观整体研究应该迈向“多维度”协同治理模式研究方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01