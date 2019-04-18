[目的/ 意义]对国内近年来突发事件网络舆情研究成果进行系统梳理,发现和提出突发公共事件网络舆情治理的取向和研究进路。[方法/ 过程]依据文献中研究内容的侧重性以及研究框架,从“传播”“监测”“控制”“应对”“治理”5 个研究取向来全面检视现有研究成果。[结果/ 结论]基于当前国内研究的检视,提出新时期推进突发公共事件网络舆情研究应注意的问题,应打破以“技术导向”特征为主的研究进路,发展以网络舆情监测和分析技术为基础,以治理对策研究支持为指向的研究,并在此基础上,指出我国网络舆情治理体系的宏观整体研究应该迈向“多维度”协同治理模式研究方向。