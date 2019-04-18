[目的/ 意义] 基于人际网络和竞争情报的契合关系,构建人际情报网络分析框架和理论模型,拟进一步加强理论界对人际情报网络的价值认知。[方法/ 过程]运用理论推演、质性分析、模型构建等方法,追溯了人际网络理论渊源,探讨了人际情报网络的形成机理、分析框架和分析维度,构建了人际情报网络的三种选择模式,提出了人际情报网络通道整合措施。[结果/ 结论]认为企业必须有效激活强关系的内部人际情报网络,适时开发弱关系的外部人际情报网络,从而构建内紧外松型人际情报网络。