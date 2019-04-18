[1]李霁友 曹如中.企业人际情报网络研究:形成机理、分析框架和模式选择[J].情报杂志,2019,(04):52.
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企业人际情报网络研究:形成机理、分析框架和模式选择()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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52
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Enterprise Interpersonal Intelligence Network:Formation Mechanism, Analysis Framework and Mode Choice
- 作者:
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李霁友1 曹如中2
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1. 东华大学旭日工商管理学院 上海 200051; 2. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620
- 关键词:
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人际网络 竞争情报 人际情报网络 强关系 弱关系
- 摘要:
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[目的/ 意义] 基于人际网络和竞争情报的契合关系,构建人际情报网络分析框架和理论模型,拟进一步加强理论界对人际情报网络的价值认知。[方法/ 过程]运用理论推演、质性分析、模型构建等方法,追溯了人际网络理论渊源,探讨了人际情报网络的形成机理、分析框架和分析维度,构建了人际情报网络的三种选择模式,提出了人际情报网络通道整合措施。[结果/ 结论]认为企业必须有效激活强关系的内部人际情报网络,适时开发弱关系的外部人际情报网络,从而构建内紧外松型人际情报网络。
更新日期/Last Update:
1900-01-01