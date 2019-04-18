[1]洪结银 封曾陟 陶爱萍.真的都是“ 专利流氓”吗?*―――如何正确看待NPEs[J].情报杂志,2019,(04):29.
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真的都是“ 专利流氓”吗?*―――如何正确看待NPEs()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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29
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Are They Really "Patent Trolls"―How to Treat the NPEs Correctly
- 作者:
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洪结银 封曾陟 陶爱萍
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合肥工业大学经济学院 合肥 230601
- 关键词:
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非专利实施实体 专业化分工 策略性行为 专利流氓
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,在产业链垂直分工不断细化的大环境下,非专利实施实体(NPEs)在经济运行中扮演着越来越重要的角色,其特殊的商业模式对创新和经济效率的影响也引发了广泛的关注。[ 方法/ 过程] 分析NPEs的形成与发展过程,从NPEs 的运营模式、NPEs 反竞争行为的由来等方面系统研究NPEs 影响技术市场和产品市场的机制和动因。[结果/ 结论]发现需要辩证地看待NPEs 在技术交易和创新中的作用。一方面,很多NPEs 作为技术市场的交易中介,充分发挥了交易专业化分工的好处,可以降低技术供求双方的信息不对称和交易成本。另一方面,由于不平等的议价能力、法律在专利宽度方面的模糊条款和标定的高额赔偿,许多NPEs 同时给处在生命周期成长阶段的产业带来了大量的非效率行为。
更新日期/Last Update:
1900-01-01