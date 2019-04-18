[目的/ 意义]近年来,在产业链垂直分工不断细化的大环境下,非专利实施实体(NPEs)在经济运行中扮演着越来越重要的角色,其特殊的商业模式对创新和经济效率的影响也引发了广泛的关注。[ 方法/ 过程] 分析NPEs的形成与发展过程,从NPEs 的运营模式、NPEs 反竞争行为的由来等方面系统研究NPEs 影响技术市场和产品市场的机制和动因。[结果/ 结论]发现需要辩证地看待NPEs 在技术交易和创新中的作用。一方面,很多NPEs 作为技术市场的交易中介,充分发挥了交易专业化分工的好处,可以降低技术供求双方的信息不对称和交易成本。另一方面,由于不平等的议价能力、法律在专利宽度方面的模糊条款和标定的高额赔偿,许多NPEs 同时给处在生命周期成长阶段的产业带来了大量的非效率行为。