[目的/ 意义] 学术传承是学术领域客观存在的学术关系形态,通过学术传承性文献的识别,能够促进科学史的量化研究,也能够为文献学术影响力评价提供新的视角。[方法/ 过程]基于引文网络,结合文献节点的时间、内容性质,以及节点在整个引文网络中的位置,构建了由引用强度、引文网络、引用时长和引用内容四个维度组成的学术传承性文献识别框架2. 0,并以2017 年诺贝尔生理学或医学奖获奖领域作为案例进行验证。[ 结果/ 结论] 构建的识别框架总体上能够较好地识别学术传承性文献,引文强度和引文网络两个维度选取的分析方法能够互为补充、较为全面地识别出学术传承性文献,引文内容能够在保证一定覆盖率的情况下提升准确率,引用时长指标则表现不佳。