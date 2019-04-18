[1]郭倩影 杜 建 李沛鑫 王 雪 唐小利.基于引文网络的学术传承性文献识别方法研究*―――以2017 年诺贝尔生理学或医学奖为例[J].情报杂志,2019,(04):90.
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基于引文网络的学术传承性文献识别方法研究*―――以2017 年诺贝尔生理学或医学奖为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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90
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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A Bibliometric Framework for Identifying Academic Inheritance PapersBased on Citation Network―――A Case Study of the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine
- 作者:
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郭倩影 杜 建 李沛鑫 王 雪 唐小利
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中国医学科学院/ 北京协和医学院医学信息研究所 北京 100020
- 关键词:
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学术传承性文献 RPYS 主路径分析 评价性引用
- 摘要:
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[目的/ 意义] 学术传承是学术领域客观存在的学术关系形态,通过学术传承性文献的识别,能够促进科学史的量化研究,也能够为文献学术影响力评价提供新的视角。[方法/ 过程]基于引文网络,结合文献节点的时间、内容性质,以及节点在整个引文网络中的位置,构建了由引用强度、引文网络、引用时长和引用内容四个维度组成的学术传承性文献识别框架2. 0,并以2017 年诺贝尔生理学或医学奖获奖领域作为案例进行验证。[ 结果/ 结论] 构建的识别框架总体上能够较好地识别学术传承性文献,引文强度和引文网络两个维度选取的分析方法能够互为补充、较为全面地识别出学术传承性文献,引文内容能够在保证一定覆盖率的情况下提升准确率,引用时长指标则表现不佳。
更新日期/Last Update:
1900-01-01