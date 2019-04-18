[目的/ 意义]独立性是智库普遍具有的根本属性之一,还是脱离决策环境对美式智库的一种非理性“ 迷思”,就此问题的回答对我国智库的现实发展和理论建设具有重大意义。[ 方法/ 过程] 在政府主导的决策环境下,分析并比较了智库与政府基于政策研究产品供需形成的零售(即智库相对政府保持独立)、战略合作(即智库依赖政府)和一体化(即智库隶属于政府)三种交易模式及其交易效率;继而放松决策环境的限定,简要分析不同决策体制下智库政府关系模式的变异。[结果/ 结论]发现独立性并非智库的本质属性,只是美国式多元制衡决策体制下智库的适应性特征。而在政府主导决策的体制背景下,智库的独立性不会增加其交易优势。