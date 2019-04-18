[1]龚会莲 胡胜强.智库与政府关系对政策研究产品交易模式变异的影响:智库独立性的视角*[J].情报杂志,2019,(04):9.
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智库与政府关系对政策研究产品交易模式变异的影响:智库独立性的视角*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年04期
- 页码:
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9
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-04-18
文章信息/Info
- Title:
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Impact of on the Transaction Patter’s Variation of Policy Research ProductsProduced by Think Tank-Government Relationship:from the Perspective of Think Tanks’ Independence
- 作者:
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龚会莲1 胡胜强2
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1. 西北政法大学 西安 710122;2. 陕西师范大学 西安 710119
- 关键词:
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智库 智库独立性 决策体制 政策研究产品
- 摘要:
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[目的/ 意义]独立性是智库普遍具有的根本属性之一,还是脱离决策环境对美式智库的一种非理性“ 迷思”,就此问题的回答对我国智库的现实发展和理论建设具有重大意义。[ 方法/ 过程] 在政府主导的决策环境下,分析并比较了智库与政府基于政策研究产品供需形成的零售(即智库相对政府保持独立)、战略合作(即智库依赖政府)和一体化(即智库隶属于政府)三种交易模式及其交易效率;继而放松决策环境的限定,简要分析不同决策体制下智库政府关系模式的变异。[结果/ 结论]发现独立性并非智库的本质属性,只是美国式多元制衡决策体制下智库的适应性特征。而在政府主导决策的体制背景下,智库的独立性不会增加其交易优势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01