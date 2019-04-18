[目的/ 意义]文献被引频次影响因素始终是科学计量学界研究人员关注的焦点话题。传统的研究工作,或过多地关注期刊等文献自身之外的影响因素,或对表征文献核心信息的标题、摘要的区别度关注不足,可能有失偏颇。[方法/ 过程]站在被引频次主要源于论文自身因素影响的立场,利用TF-IDF 算法和负二项回归模型进行分析。[结果/ 结论]得出了论文标题和摘要区别度、论文使用次数、热点持续能力等因素对被引频次具有正向影响,而论文长度对被引频次具有负向影响,以及作者合作强度、引用参考文献数与被引频次之间呈现“倒U 型”关系,验证了论文类型、是否获得基金资助等因素在被引方面的差异,证实了基于论文被引频次评价指标的作者合作最佳规模的存在。建议研究人员在论文撰写过程中,以更加新颖和精炼的词语组织标题和摘要语言,以区别其他相近研究成果,提高学术成果质量和论文使用量,保持热点导向作用,从而改善被引绩效。