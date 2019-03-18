[目的/ 意义] 冷战时期美国对古巴的国家情报评估工作具有相当的典型性和代表性,分析其情报来源,有助于厘清美国对古巴情报评估的演变轨迹,更加深刻地理解美国情报界对古巴的认知理念、思维方式和评估模式。[方法/ 过程]从国家情报评估的文本出发,结合历史事实和其他史料,分人力情报、技术手段和公开来源三个方面逐一分析美国对古巴国家情报评估的情报来源。[结果/ 结论] 通过研究认为,美国在对古巴进行国家情报评估中,其情报来源的渠道是多重的,各个渠道互为印证,彼此交错,从而形成了一张多层次的情报来源网。