[目的/ 意义] 从已有实践中总结提炼大数据驱动的公共服务供给模式,并且识别不同模式的特征,用于指导未来发展和应用。[方法/ 过程]采用系统文献综述方法,从中英文数据库中筛选出39 个典型案例;基于上述案例,总结提炼出5 种大数据驱动的公共服务供给模式,即GtoC、GwG、GwB、GwP、PwB;从平台搭建、数据治理、服务协同、价值取向4 个维度比较5 种模式之间的差异。[ 结果/ 结论]5 种模式存在明确差异,政府的主导角色有利于推进政府职能创新和流程再造;企业主导角色能够最大程度发挥技术优势、减少政府的资金压力。针对未来发展,提出促进政府部门和公共部门运用各类可用数据、支持和推进数据驱动的职能创新和流程再造、有效平衡参与主体的价值取向等建议。