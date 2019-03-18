[1]张会平 李 茜 邓 琳.大数据驱动的公共服务供给模式研究*[J].情报杂志,2019,(03):166.
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大数据驱动的公共服务供给模式研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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166
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Models of Big Data-driven Public Services Delivery
- 作者:
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张会平 李 茜 邓 琳
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电子科技大学公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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电子政务 公共服务 大数据 供给模式 公共价值
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从已有实践中总结提炼大数据驱动的公共服务供给模式,并且识别不同模式的特征,用于指导未来发展和应用。[方法/ 过程]采用系统文献综述方法,从中英文数据库中筛选出39 个典型案例;基于上述案例,总结提炼出5 种大数据驱动的公共服务供给模式,即GtoC、GwG、GwB、GwP、PwB;从平台搭建、数据治理、服务协同、价值取向4 个维度比较5 种模式之间的差异。[ 结果/ 结论]5 种模式存在明确差异,政府的主导角色有利于推进政府职能创新和流程再造;企业主导角色能够最大程度发挥技术优势、减少政府的资金压力。针对未来发展,提出促进政府部门和公共部门运用各类可用数据、支持和推进数据驱动的职能创新和流程再造、有效平衡参与主体的价值取向等建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01