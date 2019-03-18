[1]伊惠芳 吴 红 马永新 李 昌 韩 盟.改进的柔性专利价值评价方法*―――基于时域-领域双重视角[J].情报杂志,2019,(03):53.
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改进的柔性专利价值评价方法*―――基于时域-领域双重视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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53
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Improved Flexible Patent Value Evaluation Method―――Based on the Dual Perspective of Time Domain and Technology Field
- 作者:
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伊惠芳 吴 红 马永新 李 昌 韩 盟
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山东理工大学科技信息研究所 淄博 255049
- 关键词:
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专利价值 熵权法 3D 打印 癫痫医药
- 摘要:
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[目的/ 意义] 针对专利价值与影响因素权重绝非单一固定,依据技术领域和时域变化的特点,提出了一个柔性、动态确权的专利价值评价方法。[方法/ 过程]首先基于文献分析确定可评价专利价值的计量指标,并基于截面数据引入时间序列,选取熵权法来反映指标权重随技术领域的变化状况,计算各评价对象的指标初始权重,然后结合指标贡献度修正权重,最后利用多属性决策方法识别出高价值专利,并以3D 打印技术领域与癫痫医药领域专利进行了实证。[结果/ 结论]该方法一改指标权重赋值规范强,效能弱性的局限,灵活实现了指标权重的动态赋值,兼顾了不同技术领域与时域,实证识别结果准确度高,具有较好的可行性和科学性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01