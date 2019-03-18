[目的/ 意义] 针对专利价值与影响因素权重绝非单一固定,依据技术领域和时域变化的特点,提出了一个柔性、动态确权的专利价值评价方法。[方法/ 过程]首先基于文献分析确定可评价专利价值的计量指标,并基于截面数据引入时间序列,选取熵权法来反映指标权重随技术领域的变化状况,计算各评价对象的指标初始权重,然后结合指标贡献度修正权重,最后利用多属性决策方法识别出高价值专利,并以3D 打印技术领域与癫痫医药领域专利进行了实证。[结果/ 结论]该方法一改指标权重赋值规范强,效能弱性的局限,灵活实现了指标权重的动态赋值,兼顾了不同技术领域与时域,实证识别结果准确度高,具有较好的可行性和科学性。