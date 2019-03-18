[目的/ 意义] 基于专利数据利用指标体系探索核心技术的识别,能够更加全面客观地识别核心技术,有助于丰富核心技术识别方法。[方法/ 过程]筛选产业核心技术评价指标,构建核心技术识别指标体系,利用最优组合赋权法确定指标权重,构建核心技术评价指数,根据计算结果序列对专利进行分类。以5G 移动通信产业专利数据为样本对核心专利进行识别。[结果/ 结论]识别出的15 件核心技术均为美国持有,申请年份主要集中在2012 年和2013 年,技术领域集中在H04L( 数字信息的传输) 和H04W( 无线通信网络) 两个小类中。核心技术主要是在(D2D)通信系统中以不同的方法实现通信设备相互识别并通信的技术。