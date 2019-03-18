[1]杨谨铖 张秋波 夏一雪 兰月新.面向涉恐舆情的网民心理演化系统动力学模型研究*[J].情报杂志,2019,(03):141.
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面向涉恐舆情的网民心理演化系统动力学模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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On System Dynamic Model of Netizens’ Psychological EvolutionFacing Terrorism Public Opinion
- 作者:
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杨谨铖 张秋波 夏一雪 兰月新
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中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
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涉恐舆情 心理演化 系统动力学 情报支持
- 摘要:
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[目的/ 意义]涉恐舆论环境中网民心理演化过程表现出复杂性、非线性等特征。及时发现网民心理演化规律,可以科学有效的指导情报支持工作,提高反恐效率。[ 方法/ 过程] 构建网民心理演化的系统动力学模型,以“7・5”事件对该模型进行仿真,验证了模型的有效性。[ 结果/ 结论] 仿真结果表明扭曲的敏感信息与真实相似程度、恐怖思想煽动性、信息公开程度和政府满意度等要素对涉恐舆论情报支持工作影响更大,最后对情报支持工作的具体方法提出了对策研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01