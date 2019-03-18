[目的/ 意义]涉恐舆论环境中网民心理演化过程表现出复杂性、非线性等特征。及时发现网民心理演化规律,可以科学有效的指导情报支持工作,提高反恐效率。[ 方法/ 过程] 构建网民心理演化的系统动力学模型,以“7・5”事件对该模型进行仿真,验证了模型的有效性。[ 结果/ 结论] 仿真结果表明扭曲的敏感信息与真实相似程度、恐怖思想煽动性、信息公开程度和政府满意度等要素对涉恐舆论情报支持工作影响更大,最后对情报支持工作的具体方法提出了对策研究。