[目的/ 意义] 感知网络舆情传播过程中网民情感的变化程度,研究不同类别情感之间的转移趋势,是政府精准治理网络舆情的关键。[方法/ 过程]定性分析舆情大数据环境下网民情感演化和舆情信息交互的关系,得出网民情感转移的规律。构建多维度微分方程组描述网民情感“衰减―转移”过程,基于差分回归法确定模型参数,并通过数值仿真研究模型参数对网民情感“衰减―转移”的影响程度,最后在“雾霾”微博舆情环境下验证模型有效性。[结果/ 结论]研究表明,该模型可以很好地描述情感“衰减―转移”规律、感知情感衰减程度,以及衰减情感信息向其他情感信息的转移程度,并能够较好地预测网民各类情感的异常变化,可以为网络舆情治理提供理论依据。