[1]夏一雪.基于舆情大数据的网民情感“ 衰减―转移”模型与实证研究*[J].情报杂志,2019,(03):148.
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基于舆情大数据的网民情感“ 衰减―转移”模型与实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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148
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on "Attenuation-Transfer" Model of Netizens’ Emotion Based onBig Data of Network Public Opinion
- 作者:
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夏一雪
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中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
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网络舆情 网民情感 大数据 演化机理
- 摘要:
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[目的/ 意义] 感知网络舆情传播过程中网民情感的变化程度,研究不同类别情感之间的转移趋势,是政府精准治理网络舆情的关键。[方法/ 过程]定性分析舆情大数据环境下网民情感演化和舆情信息交互的关系,得出网民情感转移的规律。构建多维度微分方程组描述网民情感“衰减―转移”过程,基于差分回归法确定模型参数,并通过数值仿真研究模型参数对网民情感“衰减―转移”的影响程度,最后在“雾霾”微博舆情环境下验证模型有效性。[结果/ 结论]研究表明,该模型可以很好地描述情感“衰减―转移”规律、感知情感衰减程度,以及衰减情感信息向其他情感信息的转移程度,并能够较好地预测网民各类情感的异常变化,可以为网络舆情治理提供理论依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01