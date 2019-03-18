[目的/ 意义]旅游交通政策量化研究对于正确理解和把握旅游交通政策出台目的,在交旅融合时代推动政策合理制定,具有重要的理论和现实意义。[方法/ 过程]将自然语言处理引入政策量化研究,构建基于语义分析的“时间―空间―主体―要素―主题”政策量化模型,利用分词、词性标注、命名实体识别和依存句法分析等语义分析方法,量化研究中央及地方层面旅游交通政策的外部属性和内部结构的差异。[结果/ 结论] 研究表明,旅游交通政策发布高峰期存在差异;政策空间分布呈现出东中西“递减”分布的宏观格局;中央层面政策发文主体以国家旅游局为主,地方层面则以各省市人民政府为主;“安全”等成为中央及地方层面关注度最高,且关联性最强的旅游交通政策内容要素;中央层面聚焦的政策内容主题主要为旅游交通体系、旅游交通安全和旅游交通体制,而地方层面聚焦的政策内容主题主要为旅游交通安全、旅游交通规划和旅游交通设施。研究框架和方法可应用在相关政策差异分析中,研究结论可为旅游交通主管部门制定政策提供参考。