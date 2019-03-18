[目的/ 意义]安全情报学是一门情报学科与安全学科交叉领域势在必建的新学科。目前,探讨安全情报学的学科建设问题,特别是它的学科基本问题正当时,这对促进安全情报学建设和发展具有十分重要的理论意义和深远的现实意义。[方法/ 过程]运用理论思辨方法,从大安全角度出发,依次深入剖析安全情报学的6 个学科基本问题,即学科定义与内涵、学科性质、学科研究对象、学科研究内容、学科基础和学科分支。[结果/ 结论] 研究发现,安全情报学具备成为一门独立学科的条件,其学科基本问题研究可为安全情报学学科建设奠定坚实的理论基础和提供一幅蓝图,有助于促进安全情报学的健康、科学和可持续发展。