[1]陶 俊 何晓东.JASIST 期刊高被引论文内容分析及其启示*[J].情报杂志,2019,(03):95.
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JASIST 期刊高被引论文内容分析及其启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Content Analysis of Highly Cited Papers in JASIST and Its Enlightenment
- 作者:
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陶 俊 何晓东
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西北大学公共管理学院 西安 710127
- 关键词:
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情报学 文献计量 内容分析 高被引论文 学科边界
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对学界探索重新定位情报学以适应新时代需要,试图借助《情报科学与技术学会会刊》(JASIST)近5 年高被引论文内容分析探索情报学定位的微观内涵。[方法/ 过程]依计量研究、信息获取、信息行为、学科评论等主题领域分析内容并选评样本成果。[结果/ 结论]梳理发现,海外情报学在重视学科传统的同时日益拓展学科边界,以心理学和社会学等跨学科方法提升科学理论化水平,研究原创性水平高,重视大数据等新兴主题探究等特点,以上内容值得我国情报学未来发展参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01