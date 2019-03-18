[目的/ 意义]针对学界探索重新定位情报学以适应新时代需要,试图借助《情报科学与技术学会会刊》(JASIST)近5 年高被引论文内容分析探索情报学定位的微观内涵。[方法/ 过程]依计量研究、信息获取、信息行为、学科评论等主题领域分析内容并选评样本成果。[结果/ 结论]梳理发现,海外情报学在重视学科传统的同时日益拓展学科边界,以心理学和社会学等跨学科方法提升科学理论化水平,研究原创性水平高,重视大数据等新兴主题探究等特点,以上内容值得我国情报学未来发展参考。