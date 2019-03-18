[目的/ 意义]以移民安全风险感知为中心任务构建移民管理情报体系,并通过优化移民管理情报体系的要素构成和运行管理实现移民安全风险的智能感知和实时感知。[方法/ 过程]从风险感知的角度,探讨移民管理工作中情报的需求表现形式、需求内容刻画和需求响应途径。在此基础上,梳理移民管理情报体系的构成要素,借鉴综合集成研讨厅方法,明确移民管理情报体系的运行管理流程。[结果/ 结论]研究发现移民管理情报体系作为一个复杂巨系统需要涵盖资源、技术和组织要素以实现复杂信息环境下对风险的实时智能感知,需要建立基于大数据的以人为主、定量与定性结合的人机交互平台。在其运行管理过程中,需要重点把控数据的采集与融合、风险信号的界定与表达、风险感知图谱解读、风险感知结果呈现和决策支持等环节。