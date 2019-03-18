[目的/ 意义]在网络化时代,获取反恐技术情报,是反恐行动取得成功的关键,具有重要的实践意义和现实指导价值。[方法/ 过程]通过全面梳理和分析反恐技术情报的地位和作用,探寻和发现我国反恐技术情报存在的问题,从思想认识、技术手段、装备保障、人才培养、决策系统等方面,论证提高反恐技术情报水平的实现路径。[ 结果/结论]反恐技术情报是反恐战略、战役、战术情报的重要组成部分,发挥技术手段在反恐情报中的作用,超前预警和分析研判,为追踪和打击恐怖犯罪活动创造条件,推动反恐斗争不断取得新胜利。