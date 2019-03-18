[1]孙频捷.技术情报在反恐工作中存在的难题及对策研究[J].情报杂志,2019,(03):26.
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技术情报在反恐工作中存在的难题及对策研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Problems and Countermeasures of Technical Intelligence in Counter-Terrorism
- 作者:
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孙频捷
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上海政法学院 上海 201701
- 关键词:
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网络恐怖主义 技术情报 大数据 反恐情报 人工智能 技术装备 反恐预警
- 摘要:
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[目的/ 意义]在网络化时代,获取反恐技术情报,是反恐行动取得成功的关键,具有重要的实践意义和现实指导价值。[方法/ 过程]通过全面梳理和分析反恐技术情报的地位和作用,探寻和发现我国反恐技术情报存在的问题,从思想认识、技术手段、装备保障、人才培养、决策系统等方面,论证提高反恐技术情报水平的实现路径。[ 结果/结论]反恐技术情报是反恐战略、战役、战术情报的重要组成部分,发挥技术手段在反恐情报中的作用,超前预警和分析研判,为追踪和打击恐怖犯罪活动创造条件,推动反恐斗争不断取得新胜利。
更新日期/Last Update:
1900-01-01