[目的/ 意义]近年来,政务微博蹭热点现象屡见不鲜,其效果有好也有坏,对这类现象进行剖析,使政务微博更好的利用热点巧妙借力,与“围观”群众产生情感共鸣,对提高政务微博的知名度,塑造良好的政府形象有着重大的意义。[方法/ 过程]通过文本分析法对2015 年6 月-2018 年2 月期间发生的16 个政务微博蹭热点的案例进行研究,发现政务微博主要蹭的是突发热点;蹭热点最活跃的是公安类微博;蹭热点成功与失败的案例在情感偏向、语言风格、内容属性、立场倾向等四个维度具有较为明显的差异。[结果/ 结论] 最后从四个不同的角度提出政务微博蹭热点的方法和技巧、应规避的措施与思路,以便政务微博在蹭热点时用网言网语“有话好好说”,避免公共价值“跑偏”和“失焦”,回归“织博为民”的初衷和核心价值。