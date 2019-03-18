[1]彭冀晔.改进的EM’序列指数量化科研人员影响力研究―――基于作者贡献视角[J].情报杂志,2019,(03):87.
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改进的EM’序列指数量化科研人员影响力研究―――基于作者贡献视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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87
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Applying Improved EM’-index Sequence to Quantitatively Evaluating the Influenceof Scholars:From the Author’s Contribution Perspective
- 作者:
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彭冀晔
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兰州大学图书馆 兰州 730000
- 关键词:
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H 指数 EM’指数 L 序列指数 EM’序列指数 作者贡献
- 摘要:
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[目的/ 意义]从单篇论文的作者贡献差异出发,改进EM’序列指数以实现作者学术影响力科学评估。[ 方法/ 过程]阐述EM’指数、L 序列指数和EM’序列指数原理,详细比较不同作者贡献度算法特点。基于作者贡献角度改进相关指数,以计量学领域研究人员为实证对象,从排名变化、作者区分情况、指标相关性角度论述作者贡献EM’序列指数的优越性。[结果/ 结论] 作者贡献EM’序列指数对作者的区分度高达100. 00%,能够筛选出高被引、高贡献的作者,评估结果更符合实际。
更新日期/Last Update:
1900-01-01