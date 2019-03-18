[目的/ 意义]从单篇论文的作者贡献差异出发,改进EM’序列指数以实现作者学术影响力科学评估。[ 方法/ 过程]阐述EM’指数、L 序列指数和EM’序列指数原理,详细比较不同作者贡献度算法特点。基于作者贡献角度改进相关指数,以计量学领域研究人员为实证对象,从排名变化、作者区分情况、指标相关性角度论述作者贡献EM’序列指数的优越性。[结果/ 结论] 作者贡献EM’序列指数对作者的区分度高达100. 00%,能够筛选出高被引、高贡献的作者,评估结果更符合实际。