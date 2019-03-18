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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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2019-03-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
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A Theoretical Study on the Index Pool and Indicator System for the Evaluation ofTalent Introduction in the Construction of "World-class" Universities
- ×÷Õß:
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01