[目的/ 意义]对情报学内核进行界定,提供唯一的确定性。情报学内核的清晰界定能够消除情报学界对于情报学内核一直存在的争议。[方法/ 过程]通过文献比较法对学科内核进行了综述。以科学本质、科学规范与科学方法论为坐标参照系提出了科学的内核。通过案例分析法对情报学术与情报实践工作进行了区分。[结果/ 结论]明确提出了情报学内核只能是科学内核的论断。提出了情报实践工作与情报学术研究中的情报内涵并不一致,结合案例对两者之间的关系进行了阐述。建议情报学参照心理学的发展路径,向以数学和实验法为代表的研究范式方向发展。