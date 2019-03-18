[目的/ 意义] 梳理并评述国内外有关科学家评价的方法,归纳好的做法和经验,为相关研究机构制定科学家评价方法提供参考。[方法/ 过程]从定性、定量和新型评价范式等角度进行梳理,其中定量研究方法主要包括:基于论文数和引文数、标准化指标、h 指数及其衍生指数等单指标定量评价方法,基于链接的方法,替代计量学以及多指标综合评价方法等。定性方法主要从同行评议角度展开,新型评价范式主要介绍了大数据时代基于人工智能和机器学习的科学家评价新范式。[结果/ 结论] 科学家评价工作还有很大的空间有待探索,包括:评价理论基础、时间维度的考虑、强调多指标综合的方法、指标优化、评价实践等多个方面。