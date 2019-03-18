[目的/ 意义]政府开放数据是国家发展战略之一,其社会与经济价值产生的前提在于数据的使用,因此,对政府开放数据使用的影响因素进行探究具有重要的现实意义。[ 方法/ 过程] 基于政府开放数据相关成果、IS 成功模型、社会影响理论,从数据属性的角度,建立政府开放数据使用的影响因素模型。基于919 条网络数据,利用回归模型与模糊集定性比较分析法,进行政府数据使用的影响因素及组态分析。[结果/ 结论]回归结果表明政府数据的及时性、评论等级对数据使用具有显著的正向影响,摘要长度对数据使用具有显著的倒“U”型关系;定性比较分析结果发现2 种导致数据使用影响因素的组态。研究结果丰富了政府开放数据使用的相关研究,为政府开放数据政策制定者与平台运营者提供了促进政府开放数据使用的建议。