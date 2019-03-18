[1]连芷萱 连增水 张秋波 马 民 夏一雪 张 鹏.面向突发事件的网络衍生舆情预警模型与实证研究*[J].情报杂志,2019,(03):133.
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面向突发事件的网络衍生舆情预警模型与实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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133
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Derived Network Early Warning Model of Public Opinion and Its Empirical Research
- 作者:
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连芷萱1 连增水2 张秋波1 马 民1 夏一雪1 张 鹏1
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1. 中国人民警察大学 廊坊 065000;2. 陆军通信训练基地 张家口 075000
- 关键词:
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突发事件 衍生舆情 组合预测 大数据 衍生指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]为及时监测出突发事件网络舆情消退期的衍生舆情并预警,构建面向突发事件的网络衍生舆情预警模型。[方法/ 过程]根据突发事件舆情衍生传播规律,建立一种基于组合预测的预警模型,并构建衍生系数来描述舆情的衍生程度,依据衍生舆情预警等级来归纳可操作的衍生舆情预警步骤。[结果/ 结论]通过实证分析可知,此模型对突发事件网络舆情消退期的衍生舆情有良好的预警作用,为优化政府应对衍生舆情等后续研究提供理论参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01