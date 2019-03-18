[目的/ 意义]为及时监测出突发事件网络舆情消退期的衍生舆情并预警,构建面向突发事件的网络衍生舆情预警模型。[方法/ 过程]根据突发事件舆情衍生传播规律,建立一种基于组合预测的预警模型,并构建衍生系数来描述舆情的衍生程度,依据衍生舆情预警等级来归纳可操作的衍生舆情预警步骤。[结果/ 结论]通过实证分析可知,此模型对突发事件网络舆情消退期的衍生舆情有良好的预警作用,为优化政府应对衍生舆情等后续研究提供理论参考。