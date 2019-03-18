[1]黄 扬 李伟权.网络舆情下间断-均衡模型如何更好解释中国的政策变迁?*―――基于30 个舆情案例的清晰集定性比较分析[J].情报杂志,2019,(03):114.
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网络舆情下间断-均衡模型如何更好解释中国的政策变迁?*―――基于30 个舆情案例的清晰集定性比较分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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114
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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How Can the Punctuated Equilibrium Model under the Internet Public OpinionExplain China’s Policy Change Better?―A Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis Based on 30 Public Opinions Cases
- 作者:
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黄 扬 李伟权
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暨南大学公共管理学院 广州 510632
- 关键词:
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网络舆情 政策变迁 间断-均衡模型 网络政策议程 定性比较分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]将政策变迁理论置于网络舆情下重新审视,有助于推动网络情境下政策变迁理论的本土化与知识演进,使其更好地解释当代中国的政策变迁。[ 方法/ 过程] 以间断-均衡模型为例,在充分考察网络舆情特征的基础上,尝试将不同的舆情要素分别嵌入到模型的“政策形象”与“政策议定场所”的触发路径中,进而提出模型的优化设想,并通过引入30 个舆情案例和借助清晰集定性比较分析方法,对优化设想展开实证检验。[结果/ 结论]结果表明:“事件触发基调转变”和“媒体舆情叠加聚合”两个舆情要素均能有效触发“政策形象”的转变,而“意见领袖偏好引导”和“政民互动民意传递”则均为“政策议定场所”发生变化的主导要素,进而对间断-均衡模型的优化设想也得到验证。
更新日期/Last Update:
1900-01-01