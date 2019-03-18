[目的/ 意义]稀疏自编码器是深度学习领域中一种较为高效的文本特征提取方法,有利于解决大规模涉恐短文本高维、稀疏难处理等问题。[方法/ 过程]首先经稀疏自编码器无监督学习方法降维,提取数据隐含特征,然后利用LDA 主题聚类算法进行文本聚类,并通过与传统特征提取算法对比实验效果来验证该方法的有效性和高效性。[结果/ 结论]实验结果证明,将稀疏自编码器提取的文本特征用于LDA 主题聚类,有效解决了涉恐短文本高维、稀疏、噪声大的问题,并显著提高了聚类结果的准确性。