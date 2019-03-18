[目的/ 意义]“互联网+政务服务”是实现国家治理现代化的重要战略,讨论如何提升地方政府互联网服务能力,有助于深化“互联网+政务服务”的认识与理解,为推动“互联网+政务服务”的发展提供经验依据。[ 方法/ 过程]选取中国287 个地级市作为研究对象,构建“社会-技术-政府”理论框架,实证检验了地方政府互联网服务水平与社会经济发展水平、信息技术基础和政府能力之间的关系。[结果/ 结论] 研究发现,人口规模、人均GDP、网络用户数、财政依赖、政府效率和制度环境是影响地方政府互联网服务能力的重要因素;制度环境具有较好的稳健性,地方政府互联网服务能力的提升需要重视制度建设。上述研究发现解释了为什么地方政府间存在较大的互联网服务能力差距,可为后续建设“互联网+政务服务”提供经验证据。