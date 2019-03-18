[目的/ 意义] 保障性住房政策的有效推进对改善城乡居民住房条件、推动新型城镇化进程发挥着重要作用,因而对现有政策进行梳理和评价对于保障性住房进一步发展具有现实意义。[方法/ 过程]基于1990-2016 年中央政府颁布的50 项保障性住房政策文本,利用ROSTCM 工具建立保障性住房政策社会网络图谱,依据高频词和关键词构建PMC 指数评价体系。以2007-2016 年10 项国务院保障性住房政策为研究对象,通过文本挖掘方式进行量化评价,绘制出反映政策各维度得分情况的PMC 曲面。[结果/ 结论]结果显示:第一,评价的10 项保障性住房政策整体呈波动上升趋势, 其中政策P1、P2、P4、P5、P9 和P10 为优秀级别,其余为可接受水平;第二,10 项政策的PMC指数在政策评价、政策功能、政策时效、政策领域的得分较高,而在政策性质、保障激励、政策内容、涉及保障性住房类型的得分偏低;第三,10 项政策凹陷程度由强到弱依次排列为P6―P3―P7―P8―P9―P2―P1―P5―P10―P4。该研究为完善我国保障性住房政策提供了理论参考的依据。