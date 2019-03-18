[目的/ 意义] 在提倡科技创新的数字化时代,科技发展的交叉融合特征日趋明显,在此背景下出现的科技前沿,如何对其进行有效分析不仅是情报研究工作的重点内容,也是支撑决策工作的重要组成部分。进一步地,科学准确地研判科技前沿态势是如何准确把握科技创新大方向和产业变革大趋势的重要手段和内容之一。[ 方法/ 过程]依据创新生态系统的相关理论,基于“政产学研用”不同主体视角,初步形成“政策研究-学研研究-产业研究-需求研究”的科技前沿发展分析框架,侧重研究创新链上每个创新主体对特定科技前沿的认知与研究状态,进而归纳形成对该科技前沿发展的分析判断。最后,通过实证检测分析框架的实用性。[ 结果/ 结论] 以“政策研究-学研研究-产业研究-需求研究”为主线的科技前沿发展分析框架可以有效分析“人类表型组”研究,形成情报学视角下对“人类表型组”研究的认知。