[1]陈雅赛.日本媒体对华舆论特征与引导策略*[J].情报杂志,2019,(03):127.
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日本媒体对华舆论特征与引导策略*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年03期
- 页码:
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127
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-03-18
文章信息/Info
- Title:
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Characteristics and Disputes in Japanese Public Opinion to China
- 作者:
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陈雅赛
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上海师范大学 上海 200234
- 关键词:
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对华舆论 涉华舆情 日本媒体 国际传播
- 摘要:
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[目的/ 意义] 近年,中日关系一直处于紧张状态,且日本媒体往往通过涉华负面报道影响日本民众的对华态度,日本媒体对华舆论现状及特征究竟如何,如何针对日本媒体的对华舆论作出有效的引导策略、改善中日两国人民的相互理解状况,是本文的研究目的。[方法/ 过程]通过内容分析法对2015-2017 年日本雅虎新闻网和2ch 论坛的对华报道和涉华讨论进行了定量和定性分析,内容分析涉及涉华报道和发帖的信息源、性质、高频关键词等分析类目,从不同微观视角探析日本媒体对华舆论特征。[结果/ 结论] 通过分析日本媒体的对华舆论,总结出日本媒体对华舆论特征和应对日本媒体对华舆论的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01