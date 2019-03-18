[目的/ 意义] 近年,中日关系一直处于紧张状态,且日本媒体往往通过涉华负面报道影响日本民众的对华态度,日本媒体对华舆论现状及特征究竟如何,如何针对日本媒体的对华舆论作出有效的引导策略、改善中日两国人民的相互理解状况,是本文的研究目的。[方法/ 过程]通过内容分析法对2015-2017 年日本雅虎新闻网和2ch 论坛的对华报道和涉华讨论进行了定量和定性分析,内容分析涉及涉华报道和发帖的信息源、性质、高频关键词等分析类目,从不同微观视角探析日本媒体对华舆论特征。[结果/ 结论] 通过分析日本媒体的对华舆论,总结出日本媒体对华舆论特征和应对日本媒体对华舆论的对策建议。