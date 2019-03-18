[目的/ 意义]通过总结、分析美国凯撒娱乐公司在大数据收集、分析与运用方面的成功经验,为我国政府和企业的大数据分析和管理决策提供一个“最佳实践”的案例。本研究填补了我国大数据分析研究中缺乏企业“最佳实践”案例的缺陷。[方法/ 过程]采用案例分析的方法,通过总结凯撒娱乐公司收集信息、分析信息和利用信息过程中采用的方法,使用的软件系统和工具,以及对实际成效的度量,展示了成功的大数据分析与运用的一些具体做法。[结果/ 结论]大数据分析要取得成功,首先需要有有效的信息收集系统;其次,数据分析的目标要非常清晰,进入分析范围的数据要有选择,分析结果要实际运用于管理决策和日程运作;再其次,对大数据分析的成效要有度量。大数据分析不能代替企业家的远见,大数据在地理覆盖和顾客群覆盖方面的局限性可能限制管理者的视野。