[目的/ 意义]中国要建设“双一流”大学,必须建立评价标准和评价体系,分析比较国内外主要大学与学科评价体系对于我国世界一流大学与一流学科建设具有重要意义。[ 方法/ 过程] 对比分析了ARWU、QS、US News、THE 四个大学与学科评价体系,分析了它们在评价数据库、学科分类、指标体系及权重等方面的特色,指出我国“双一流”大学评价中存在的问题,包括:中国一级学科分类体系过细过多、世界大学评价体系学科分类与我国不对应、世界主流评价数据库几乎不收录中文论文、不同大学与学科评价体系结果不一致。[结果/ 结论]处理好国际化与中国特色的关系,建立世界一流学科背景下的学科分类体系,努力扩大中文学术期刊的国际影响,加强中国第三方大学与学科评价体系建设、综合评价建设中的世界一流大学与世界一流学科水平。