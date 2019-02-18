[1]张 熠 朱 琪 李 孟.用户体验视角下国内移动学习APP 评价指标体系构建*―――基于D-S 证据理论[J].情报杂志,2019,(02):187.
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用户体验视角下国内移动学习APP 评价指标体系构建*―――基于D-S 证据理论()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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187
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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Construction of the Evaluation Index System of Mobile Learning APPfrom the Perspective of User Experience Based on D-S Evidence Theory
- 作者:
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张 熠 朱 琪 李 孟
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湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
- 关键词:
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移动学习APP 用户体验 评价指标体系 D-S 证据理论 层次分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]构建基于用户体验视角的移动学习APP 评价指标体系,既有利于对移动学习APP 的有效选择和利用,也有利于其质量的提高,对于移动学习APP 的推广和开发应用具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以移动学习类APP 为例,从用户体验视角出发,综合运用内容分析法、德尔菲法和问卷调查法,构建用户体验视角下移动学习APP 评价指标体系;以D-S 证据理论为基础,运用D-S 证据合成方法构造群组决策判断矩阵,结合层次分析法确定指标权重。[结果/ 结论]最终得到包含5 个一级指标和28 个二级指标的移动学习APP 评价指标体系。其中,愉悦性权重为0. 2160,可靠性权重为0. 1247,可获取性权重为0. 0859,有用性权重为0. 3336,交互性权重为0郾2398。
更新日期/Last Update:
1900-01-01