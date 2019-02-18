[目的/ 意义]构建基于用户体验视角的移动学习APP 评价指标体系,既有利于对移动学习APP 的有效选择和利用,也有利于其质量的提高,对于移动学习APP 的推广和开发应用具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以移动学习类APP 为例,从用户体验视角出发,综合运用内容分析法、德尔菲法和问卷调查法,构建用户体验视角下移动学习APP 评价指标体系;以D-S 证据理论为基础,运用D-S 证据合成方法构造群组决策判断矩阵,结合层次分析法确定指标权重。[结果/ 结论]最终得到包含5 个一级指标和28 个二级指标的移动学习APP 评价指标体系。其中,愉悦性权重为0. 2160,可靠性权重为0. 1247,可获取性权重为0. 0859,有用性权重为0. 3336,交互性权重为0郾2398。