[目的/ 意义]全面、精准地揭示石墨烯领域技术发展轨迹和发展态势,对在石墨烯产业中取得主动、占据先机、谋求更好发展具有重要意义。[方法/ 过程]研究从技术主题演化入手,以融入主题生命周期和技术熵要素的分析方法来探析石墨烯技术演化脉络,在全面挖掘技术变迁过程的同时深入考虑主题在演化中的状态、发育情况以及演化强度、方向,最后,通过主题状态、主题演化强度变化及主题内容三个维度进行全面分析。[结果/ 结论] 研究表明石墨烯领域在经历早期的技术波动后现已进入快速成长阶段,政策因素是今后把控技术创新方向的重要参考;石墨烯领域的研究重心多集中产业链的基础研究和应用研究上;技术方向已趋于稳定,未来技术研究方向的广度可变性不大,但将会不断深化。