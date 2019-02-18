[目的/ 意义]基金资助视角下系统性研究国际科研合作网络,可为深入理解学术合作网络的结构特性提供基础性结果,在实践上为优化基金资助模式、推进国际科研合作创新提供参考。[方法/ 过程]基于2012-2016 年SCI收录的物理学领域约50 余万论文数据,采用“整体+部分”代表性学科为例的方式,探寻基金资助国家科研合作网络结构的演化规律。[结果/ 结论]结果表明:基金资助下国家/ 地区间合作程度在不断加强,主要表现为“ 多极化”特点,且有强者越强的发展势头。美国处于合作网络的核心地位,德国作为欧盟的发动机,有赶超美国之势。我国在合作网络中的地位不断提升,这将有力地推动我国物理学的发展。