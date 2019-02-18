[1]许 鑫 杨佳颖 李 丹.科学基金资助下的国际科研合作网络演进:基于WOS 物理学数据的计量分析*[J].情报杂志,2019,(02):49.
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科学基金资助下的国际科研合作网络演进:基于WOS 物理学数据的计量分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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49
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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International Scientific Collaboration Network Evolution under ScienceFunding Support: Data Analysis Based on WOS Physics
- 作者:
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许 鑫1; 2 杨佳颖1 李 丹1
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(1. 华东师范大学经济与管理学部信息管理系 上海 200241;2. 华东师范大学学术评价与促进研究中心 上海 200241
- 关键词:
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科学基金 国际科研合作 合作网络 网络演化 文献计量
- 摘要:
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[目的/ 意义]基金资助视角下系统性研究国际科研合作网络,可为深入理解学术合作网络的结构特性提供基础性结果,在实践上为优化基金资助模式、推进国际科研合作创新提供参考。[方法/ 过程]基于2012-2016 年SCI收录的物理学领域约50 余万论文数据,采用“整体+部分”代表性学科为例的方式,探寻基金资助国家科研合作网络结构的演化规律。[结果/ 结论]结果表明:基金资助下国家/ 地区间合作程度在不断加强,主要表现为“ 多极化”特点,且有强者越强的发展势头。美国处于合作网络的核心地位,德国作为欧盟的发动机,有赶超美国之势。我国在合作网络中的地位不断提升,这将有力地推动我国物理学的发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01