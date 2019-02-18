[目的/ 意义] 情报共享与融合是当前执法情报领域的重点、热点与难点问题,美国在推进执法情报共享与融合方面作了卓有成效的探索,其做法和经验对推动我国执法情报工作有重要参考价值。[方法/ 过程]通过政策文本与理论文献梳理,运用历史分析与归纳法,揭示自20 世纪50 年代以来美国执法情报共享融合发展的历史轨迹、特点及其关键成功因素。[结果/ 结论]以情报主导警务为指导思想,以共享融合为逻辑主线,以情报分析为核心驱动,通过顶层设计规划推动规范化、制度化的发展与普及,创设灵活的改革调整机制确保随势而变,以隐私权、知情权保障与互利互惠为基石争取广泛信任与支持,培育“信息管家”与“需要分享”的情报文化破除共享壁垒,是美国执法情报改革发展取得成效的关键因素,可供我国借鉴。