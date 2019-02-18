[1]魏瑞斌 蒋倩雯 张瑞丽.基于文献共被引和共词分析的研究方法的比较研究―――以共词分析和内容分析为例[J].情报杂志,2019,(02):36.
点击复制
基于文献共被引和共词分析的研究方法的比较研究―――以共词分析和内容分析为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年02期
- 页码:
-
36
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
-
Comparative Study of Research Method Based on DocumentCo-citation and Co-words Analysis―Taking the Example of Co-words Analysis and Content Analysis
- 作者:
-
魏瑞斌1 蒋倩雯1 张瑞丽2
-
1 安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 2330302 山西财经大学图书馆 太原 030006
- 关键词:
-
文献共被引 共词分析 内容分析 比较研究
- 摘要:
-
[目的/ 意义]利用文献共被引和共词分析两种方法,对不同的研究方法进行比较研究。通过该研究,来探讨研究方法之间的相关性。[方法/ 过程]首先从CSSCI 收集了国内1998-2017 年期间内容分析法和共词分析方法的论文。然后,利用文献计量方法简要分析了学科范围;第三,利用文献共被引网络和共词网络,分析了两种研究方法的研究基础和研究内容。[结果/ 结论] 研究发现,内容分析法应用范围较大,而共词分析法应用范围相对较小。从文献共被引的角度看,国内学者引用的文献以国内研究成果为主,其研究基础涉及新闻传播学等领域的研究成果,而共词分析方法的论文则引用相对较多的英文文献,其研究基础以图书情报学为主,还有少量涉及社会学和统计学的一些成果。从共词分析角度看,两种研究方法在研究内容和研究主题等方面有一定的相关性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01