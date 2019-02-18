[目的/ 意义]近年来城市集体抗争行动此起彼伏,对城市安全造成诸多负面影响。城市集体抗争的成员构成、诉求目的和抗争方式与传统乡村社会的抗争存在较大差异。因此,理解城市集体抗争的行动逻辑和发展范式进而寻求治理之策成为规避社会风险的重要一环。[ 方法/ 过程] 基于三个典型的城市环境抗争事件,运用案例分析法,从媒介逻辑、集体行动和政策博弈的视角,分析主客体在动员、认同、极化、终结等抗争过程中的媒介表现和互动逻辑,尝试为新媒体时代的城市底层抗争提供一种新的分析框架。[ 结果/ 结论] 研究发现,媒介早已超越简单的“居中联络”功能,助力抗争主体主动撬开政治机会结构的“大门”,在城市环境抗争的动员、分裂、极化和规模转变的四个环节中,媒介逻辑始终是决定集体行动生成和政策博弈结果的重要因素,能否清晰地了解媒介属性和有效利用媒介工具已成为环境抗争成败的关键要素。