[目的/ 意义]大数据交易平台的出现,促进了数据的流通和共享,削减了“信息孤岛”现象,使得数据的价值能够得到较大程度的发挥。了解国内外大数据交易平台建设的现状有利于发现平台建设的不足,对其进行改进和完善,进一步提高数据共享效率。[方法/ 过程]在文献调研和网站调研的基础上,从交易平台类型、交易平台的数据来源、产品类型、平台交易产品涉及的主要领域、平台的交易规则五个方面对国内外大数据交易平台进行分析。[结果/ 结论]研究发现我国综合性交易平台居多,数据来源渠道较广,而国外发挥了数据社区的价值,并且有针对具体领域的交易平台。在调研分析的基础上,为我国大数据交易平台的建设与发展提出建议。