[目的/ 意义]随着人工智能和机器学习技术的不断发展推动,智能内容作为一种情报内容组织与挖掘的新策略模式,已成为相关科技行业领域的研究热点与制胜点之一。对其开展研究将有助于系统理解与全面掌握智能内容研究与应用的方法和技术路线,为内容驱动的数字知识管理与服务提供理论方法支撑。[方法/ 过程]采用文献研究法、演化分析法、跨学科研究法、比较分析法、案例分析法与归纳总结的方法,对智能内容的研究背景意义、概念定义、典型应用案例和研究发展现状等进行了分析探讨。[结果/ 结论]面向数字知识管理的智能内容研究是发展趋势也是行业挑战,数字图书馆领域应考虑借鉴相关的XML/ JSON 内容结构化实现方法标准和智能内容开发模式策略,致力于模块化、结构化、语义丰富、无格式、可重用和可配置化的数字知识管理系统的研发与应用。