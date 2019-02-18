[目的/ 意义]“一带一路”倡议自2013 年被习近平主席提出以来就得到了学者们的广泛关注,明晰该领域的研究热点和新兴主题发展对于研究人员了解和把握研究现状及发展趋势具有非常重要的意义。[方法/ 过程] 选取CSSCI 数据库中以“一带一路”为主题的期刊论文为研究对象,以共词聚类方法和新兴主题识别方法为分析手段,对该领域的研究热点和新兴主题发展进行分析。[结果/ 结论]虽然“一带一路”研究在近几年出现了许多新兴关键词和新兴主题,但目前已形成了7 个比较稳定的热点研究领域,并且在各个热点领域的研究中不仅从宏观层面考虑了区域与国别研究、实施对策等方面的问题,还从微观层面考虑了不同领域中的具体问题。此外,还对“一带一路”研究的未来发展方向进行了探讨。