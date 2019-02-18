[目的/ 意义]英国《2016 年侦查权力法案》规定了通讯截取、通讯数据的获取、存留及访问,明确了不同方式在通讯截取中的地位。令状审查的双锁机制、必要性原则等将通讯截取程序丰富化。该法案对我国通讯截取立法具有重要研究价值。[方法/ 过程]通过比较研究,总结《2016 年侦查权力法案》的特色制度及对相关术语的界定。同时对法案进行客观评价,争取为我国通讯截取、刑事电子数据收集及技术侦查的完善提供借鉴。[结果/ 结论] 我国通讯数据截取的程序改革应当坚持两步走的道路,坚持重罪原则和必要性原则,将通讯截取与获取进行区分。