[1]孙明泽.英国通讯截取的最新制度及对我国的启示*―――基于英国《2016 年侦查权力法案》的考察[J].情报杂志,2019,(02):99.
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英国通讯截取的最新制度及对我国的启示*―――基于英国《2016 年侦查权力法案》的考察()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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The Latest Development of Communication Interception Procedures inUK and Its Enlightenment to China―――Based on The Investigation Power Act of 2016
- 作者:
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孙明泽
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西南政法大学最高人民检察院应用法学研究基地 重庆 401120
- 关键词:
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《2016 年侦查权力法案》 通讯截取 双锁机制 通讯数据获取
- 摘要:
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[目的/ 意义]英国《2016 年侦查权力法案》规定了通讯截取、通讯数据的获取、存留及访问,明确了不同方式在通讯截取中的地位。令状审查的双锁机制、必要性原则等将通讯截取程序丰富化。该法案对我国通讯截取立法具有重要研究价值。[方法/ 过程]通过比较研究,总结《2016 年侦查权力法案》的特色制度及对相关术语的界定。同时对法案进行客观评价,争取为我国通讯截取、刑事电子数据收集及技术侦查的完善提供借鉴。[结果/ 结论] 我国通讯数据截取的程序改革应当坚持两步走的道路,坚持重罪原则和必要性原则,将通讯截取与获取进行区分。
更新日期/Last Update:
1900-01-01