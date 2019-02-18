[目的/ 意义] 分析突发事件的微博情感演变态势,可以发现舆情演变规律和潜在风险,为舆情引导提供决策支持。[方法/ 过程]提出基于情感分析的突发事件微博舆情演变分析模型。用Python 编写爬虫获取微博评论,经过数据预处理和分词,采用朴素贝叶斯分类器进行情感分析。定义情感热度,并据此将舆情演变过程划分为高热期,持续期、反复期、消亡期。运用统计和数据可视化方法研究各阶段评论词云、情感倾向演化、地域热度和各年龄段演化特点,分析舆情时空规律。[结果/ 结论]以天津8・12 危化品爆炸事故为例,建立微博舆情演化分析模型分析舆情演变。实证分析表明,微博舆情演化分析模型可以合理划分演变阶段,发现各阶段演化规律和热点内容。