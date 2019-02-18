[1]任中杰 张 鹏 李思成 兰月新 夏一雪 崔彦琛.基于微博数据挖掘的突发事件情感态势演化分析*―――以天津8・12 事故为例[J].情报杂志,2019,(02):140.
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基于微博数据挖掘的突发事件情感态势演化分析*―――以天津8・12 事故为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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140
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Emotion Evolution of Emergencies Based on Weibo Data Mining:Taking “8・12 Accident in Tianjin ”as an Example
- 作者:
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任中杰 张 鹏 李思成 兰月新 夏一雪 崔彦琛
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中国人民警察大学 廊坊 065000
- 关键词:
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微博 舆情 数据挖掘 情感 舆情演化
- 摘要:
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[目的/ 意义] 分析突发事件的微博情感演变态势,可以发现舆情演变规律和潜在风险,为舆情引导提供决策支持。[方法/ 过程]提出基于情感分析的突发事件微博舆情演变分析模型。用Python 编写爬虫获取微博评论,经过数据预处理和分词,采用朴素贝叶斯分类器进行情感分析。定义情感热度,并据此将舆情演变过程划分为高热期,持续期、反复期、消亡期。运用统计和数据可视化方法研究各阶段评论词云、情感倾向演化、地域热度和各年龄段演化特点,分析舆情时空规律。[结果/ 结论]以天津8・12 危化品爆炸事故为例,建立微博舆情演化分析模型分析舆情演变。实证分析表明,微博舆情演化分析模型可以合理划分演变阶段,发现各阶段演化规律和热点内容。
更新日期/Last Update:
1900-01-01