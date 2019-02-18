[目的/ 意义] 研究专利内容新颖性和常规性与突破性发明之间的关系,为提升专利影响力,获得更多突破性发明提供新视角。[方法/ 过程]以发明过程和探索/ 利用理论为依据,使用文本挖掘方法抽取专利的标题和摘要,构建专利知识网络并设计专利内容新颖性和常规性指标,并运用负二项回归模型研究它们与突破性发明之间的关系。[结果/ 结论]回归结果表明,专利内容新颖性、常规性及其交互作用都会对突破性发明产生正向影响。在此基础上对发明主体的类型进行划分,针对性地提出取得突破性发明的研发管理建议。