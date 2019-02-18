[1]任海英 邵 文 李 欣.基于专利内容新颖性和常规性的突破性发明影响因素和研发策略分析*[J].情报杂志,2019,(02):56.
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基于专利内容新颖性和常规性的突破性发明影响因素和研发策略分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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56
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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Influencing Factors of and R&D Strategy for Breakthrough Inventions Based onNovelty and Conventionality of Contents of Patents
- 作者:
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任海英1; 2 邵 文1; 2 李 欣1; 2
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1. 北京工业大学经济与管理学院 北京 100124;2. 北京现代制造业发展研究基地 北京 100124
- 关键词:
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突破性发明 专利影响力 专利知识网络 专利内容新颖性 专利内容常规性
- 摘要:
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[目的/ 意义] 研究专利内容新颖性和常规性与突破性发明之间的关系,为提升专利影响力,获得更多突破性发明提供新视角。[方法/ 过程]以发明过程和探索/ 利用理论为依据,使用文本挖掘方法抽取专利的标题和摘要,构建专利知识网络并设计专利内容新颖性和常规性指标,并运用负二项回归模型研究它们与突破性发明之间的关系。[结果/ 结论]回归结果表明,专利内容新颖性、常规性及其交互作用都会对突破性发明产生正向影响。在此基础上对发明主体的类型进行划分,针对性地提出取得突破性发明的研发管理建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01